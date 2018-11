Hvem fortjener en julestjerne for sin innsats i lokalsamfunnet?

nyheter

Altaposten har lange tradisjoner for å tapetsere avissidene i adventstida med de som står på for sine medmennesker, sent og tidlig.

– Det er noe av det hyggeligste vi gjør, nemlig finner fram til historier som varmer oss alle før høytiden. Dette er noe vi har gjort i mange tiår, nettopp for å sette fokus på de mange flotte personene som gjør en uegennyttig innsats, sier redaktør Rolf Edmund Lund, som forteller at noen av historiene også vil brukes på tv og radio.

Nå håper redaktøren det kommer inn mange forslag fra Alta, Kautokeino og Loppa.

– Det pleier å rause inn med gode og velbegrunnede forslag, noe som viser at vi har mange helter der ute, men også at mange setter pris på hverdagsheltene rundt seg. Da er det ekstra hyggelig at Altaposten kan kan formidle det hele. Av og til er vi kanskje ikke så flinke til å dele ut de klemmene og den takken ildsjelene fortjener, spekulerer Lund.

Han er samtidig åpen for kreative forslag.

– Det er alltid hyggelig å overraske dem det gjelder, sier Lund, som også sier at de som yter service, og gjør noe ekstra i arbeidssituasjonen, kan være gode kandidater.

Altaposten kan ikke rekke over alle tipsene, men pleier å avslutte med en oppsummering med gode forslag.

Har du tips om hvem som bør få stjerna?

Telefon: 784 56 700

Mail: redaksjonen@altaposten.no

Altaposten, Postboks 1193, 9504 ALTA

Det er også mulig å sende inn forslag på Facebook.