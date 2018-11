Venter full hall på duodjimarkedet

nyheter

Da bør du besøke duodjimarkedet i idrettshallen i Kautokeino lørdag eller søndag. For etter utstillerlisten å dømme, blir det nok å velge mellom. Hallen har neppe vært så velfylt av utstillere og alternativer. Første gang det ble arrangert duodjimarked i Báktehárji, var i 2011.

Ungdomsbedriften

Presseansvarlig Maia Hætta har tro på god tilstrømning av kunder til markedet.

– Elevene ved videregående skole har for eksempel lovet å komme med sin ungdomsbedrift, og de skal selge hjemmelaget is med multer og blåbær, makroner med multer og blåbær og ureist mat av elg, rein og lam. Reinsteiker, røykakjøtt, saltede og røkte lammesider og lammerull, alt dette og mye annet fra nærområdet. De har laget såpe som de også skal selge og der er det mulig å velge mellom kaffesåpe og blåbærsåpe, forklarer Maia Hætta.

Kaffesåpa er laget av kaffe, nyretalg fra rein og solsikkeolje. Maia har de siste ukene hatt ansvar for plakater, informasjon til utstillerne om arrangementet og har skaffet fram informasjon om de ulike utstillerne.

En av niendeklassene i Kautokeino har egen stand, der de selger tennbriketter og godteri. Kaija Paltto fra Finland kommer med tovede bilder og vesker, tre andre duodjiutøvere vil ha med skaller og vesker – og en skal også ha med ferdig preparerte bellingskinn.

Kakesalg for alle

Foruten de 65 utstillerne som leverer et spenn i ulike håndverksprodukter som aldri tidligere, vil det bli en kafe med bidus og kaker som det er 10.klasse som har ansvaret for.

– Jeg tror, uten å ta i for sterkt, at årets kakebord vil by på noe for en hver smak og mulige allergier. Her blir glutenfrie kaker, laktosefrie kaker og bakverk uten melkeprodukter, lover Maia Hætta.

Og blant utstillerne er det strikkeprodusenter, Eira duodjelatnja med silkesjal både med og uten frynser, noe også Čiŋat har, i tillegg til at de har sølv.

Samiskspråklig

– Selskapet Majaagas har bekjentgjort messetilbud på sine spesialiteter med koftebelter, kaffeposer og pakksekker for reinsleder i tillegg til poser til kasseroller man bruker på fjellet. Selskapet Lifjell Bovre skal selge sko fra Keros, silkeskjerf, kjeskinn og materialer til andre typer sløydproduksjon. Jeg tror det er mange som kommer til å finne julegaver eller gaver til spesielle andre anledninger, sier medieansvarlig Maia Hætta.

Hun sier videre at den samiskspråklige avisa Ávvir skal streame fra messa – og de har også messetilbud, konkurranser med premier og de vil hjelpe folk å logge inn digitalt abonnement og vise hvordan man leter i det digitale arkivet, sier Maia til slutt.