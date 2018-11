Stanset og narko-siktet

nyheter

Finnmark politidistrikt kunne natt til fredag opplyse at to menn i 20-årene er siktet for bruk og besittelse av narkotika i Alta.

– De to ble stanset under kjøring med bil, opplyste politiet.

Politiet meldte også torsdag kveld at scooteren og hengeren som ble stjålet i Lakselv forleden, nå er funnet i Alta.

Politiet i Finnmark har også vært beskjeftiget med et trafikkuhell i Tanadalen, på E6 nord for Utsjok. En finskregistrert personbil som kjørte ut av veien og lå på taket, uten at det skulle dreie seg om personskade.