nyheter

Folkeaksjonen for akuttsykehus til Alta hadde årsmøte i går kveld. Steinar Hardersen for valgkomiteen kan gledelig fortelle at Per Pedersen ble valgt inn som styreleder.

– Vi er godt fornøyd med valget og kan meddele at alt foregikk etter de vedtektene vi har.

– Styret har en god del ideer og tanker om hva folkeaksjonen skal og hvordan, men det må vi komme tilbake til når styret har samlet seg, kommenterer Pedersen.