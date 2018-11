Kronet Alta vest med en praktfull tunnel

nyheter

Det vanket ros i alle retninger da regionvegsjef Torbjørn Naimak feiret den siste parsellen og tunnelen på Alta vest, strekningen mellom Hjemmeluft og Storsandnes. I bunn og grunn var det også et punktum for strekningen mellom fylkesgrensa og Alta, der det har vært veiarbeid og utbedring i flere tiår.

Billigere enn planlagt

Ikke nok med det: Prosjektet Ailegastunnelen mellom Storsandnes og Langnesbukt skulle koste 634 millioner kroner, men endte opp på 610 millioner. 24 millioner billigere enn beregnet, noe som må sies å være en god nyhet i en verden av overskridelser.

– Det er fantastisk at vi har en nordnorsk entreprenør som kan gjøre en slik jobb. En stor takk til LNS, sa Naimak.

4,5 km kortere

Den 3,4 kilometer lange tunnelen var et flott skue, og nå kan bilistene glede seg over en 4,5 kilometer kortere strekning, uten rundturen rundt Isnestoften. Hele Alta vest er blitt 13,5 kilometer kortere, noe som merkes godt.

– Det blir som DDE synger på E6; det blir strakaste vegen fram, fleipet statsekretær Tommy Skjervold, som sto for den offisielle snorklippen.

– Aller best, Alta vest er finansiert av staten, uten bompenger, fastslo Frp-politikeren fornøyd, vel vitende om at hans parti fikk gjennomslag for å demontere bommen i Hjemmeluft.

Ingen alvorlige skader

Naimak roste både reindriftsnæringa som har vært konstruktiv, og ikke minst Alta kommune som har fått overskuddsmasser i bøtter og spann, pluss folk og trafikanter som har vært forståelsesfulle under byggingen av den siste parsellen.

– Vi har ikke hatt alvorlige skader, det er vi veldig glade for. Vi har hatt to alvorlige hendelser som heldigvis endte god, sa Naimak, og siktet til bilbrannen og en gravemaskin som veltet.

Fornøyd med anbud

Ordfører Monica Nielsen var svært fornøyd.

– Vi er veldig glade for hvordan man har løst anbudet, noe som har gjort det mulig for lokale entreprenører å være med. Videre er vi svært glad for overskuddsmassene, 100 mål med sjørettet industriareal som blir viktig for oss, sa ordføreren.

– Porten til Finnmark har blitt raskere, tryggere og faktisk vakrere, sa Nielsen.