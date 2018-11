– Må settes i stand til å møte en beitekrise

nyheter

Det er trioen Arild Pettersen Inga, John Kappfjell og Per Mathis Oskal fra nærings- og kulturkomiteen på Sametinget som kommer med innspillet i forkant av behandlingen av reindriftsavtalen denne uka.

Ap ønsker blant annet tollfritak på import av reinfôr.

– Reindriftsavtalen tar ikke høyde for å gjøre reineiere i stand for å håndtere beitekriser som vi vet vil komme som følge av klimaendringene, mener Pettersen Inga (Ap)

Han påpeker at gjennomsnittstemperaturen på jorda er høyere nå enn den har vært før. Hvert av de siste tre tiårene har vært varmere enn det forrige.

– I årene som kommer vil oppvarmingen bli raskere og kraftigere jo lengre nord du kommer. Den får aller størst effekt i Arktis på grunn av smeltende snø og is. Klimaendringene innebærer endringer i nedbørsmønstre. Noen steder vil det bli mindre nedbør, mens det vil regne og snø mer i andre områder.

Ap mener videre det ikke er noe i veien for at distriktene kan etablere fôrlagre for å møte beitekriser som kommer som følge av klimaendringene.

– Næringa må settes bedre i stand økonomisk til å håndtere situasjonen når krisa oppstår, uttaler sametingsrepresentant Per Mathis Oskal (Ap) i pressemeldinga.