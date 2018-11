Snø i nord – opphold i sør

nyheter

Etter noen varme dager med sol i store deler av Sør-Norge vil temperaturene synke utover uken. Over hele landet vil nordmenn gradvis bli nødt til å skifte ut høstklærne med vinterklær.

– Et høytrykk sørger for et stabilt og rolig vær i sør, mens det mot helgen vil bli stadig kjøligere, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det blir veldig rolig og stabilt vær både på Østlandet og Vestlandet resten av uken og ut helgen. Det vil blåse veldig lite, og i store deler av Sør-Norge vil temperaturen ligge på rundt null grader, sier han.

Julestemning

Med inngangen til advent nært forestående er det mange som venter på snøen for å komme i den rette førjulsstemningen. Ifølge Thorset vil Nord-Norge få en forsmak på dette allerede til helgen.

– Det går et klart skille mellom Sør- og Nord-Norge de neste dagene, hvor sistnevnte vil få snø. Spesielt på fredag vil det komme inn et lavtrykk over Nord-Norge som vil by på en god del vind og litt kjøligere luft. Da blir det nok sludd og snø. Spesielt i den nordlige delen av Nordland og nordover, sier han.

– Det begynner jo å bli ganske mørkt oppe i nord nå, så det vil nok hjelpe på med litt snø på bakken for å lysne opp litt, sier Thorset.

Ved forrige månedsskifte ble Østlandet rammet av snøkaos. Det ser imidlertid ikke ut til at østlendinger kan forvente mer snø riktig enda.

– Det er ingenting som tyder på store mengder snø i Sør-Norge med det første. Det kan drysse litt enkelte steder, men ikke noe betydelig. Det er selvfølgelig svært vanskelig å spå lenger fram i tid, men foreløpig kan det se ut til at det blir snø på Østlandet i slutten av neste uke, sier anslår han.

Vanskelige kjøreforhold i nord

I nord anslår han at det kan bli vanskelige kjøreforhold på utsatte steder fremover mot helgen, og Meteorologisk institutt har sendt ut varsel på Twitter.

– På fredagen i Nord-Norge, når det blir både vind og snø, så vil det kunne skape en del trøbbel på fjellovergangene, sier Thorset.

I Troms er det meldt opp mot stiv kuling mot helgen.

