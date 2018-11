Kautokeino kan få seks millioner årlig i seks år

nyheter

Kommunaldepartementet har forstått hvilke utfordringer Kautokeino kommune står overfor. I dag har Johan Vasara fått bekreftelsen på at kommunen får status som omstillingskommune, med tilførsel av kapital til ulike prosjekter.

– Det betyr at vi kan gjøre ting som vi ikke uten omstillingsmidler har ressurser til å prioritere, sier ordfører Johan Vasara.

– Skal dette brukes til næringslivsutvikling?

– Hovedsaklig næringsrettet, men innebærer også en helhetstenkning med involvering av skolene våre, NAV, institusjoner i kommunen og eksisterende næringer. Videre kan vi bruke pengene til planverk og myndighetskontakt, sier Vasara.

Han forklarer at kommunen har beskrevet helhetsbehovet i søknaden til fylkeskommunen.

– Dette er noe Finnmark fylkeskommune har anerkjent og også oppnådd forståelse for hos Kommunaldepartementet. Omstillingsmidlene skal objektivt sett gå til kommuner med plutselig oppstått massearbeidsledighet. Vi har fått et unntak fra dette fordi helhetsbehovet, altså høy andel uten fullført videregående skole, barnefattigdom og annet, tilsier behov for omstillingstiltak, sier Vasara.

Han har i dag hatt møte med næringsavdelingen i fylkeskommunen om saken.

–Dagens møte med fylkeskommunens næringsavdeling var et slags oppstartsmøte med diskusjon om prosess fremover. Vi legger opp til god informasjonsdeling for kommunestyret i desember, sier ordføreren.

Fylkeskommunen har vært en nær samarbeidspartner og støttespiller for oss i innledende fase, og det er takket være tydelige prioriteringer fra dem at KMD har gått med på omstillingsstatus for oss. Jeg synes FFK fortjener skryt. Både politikerne og administrasjonen har gjort en kjempejobb. Vi er inne et helt år før vi egentlig skulle, fordi FFK har tatt saken på alvor. Det er noe jeg setter pris på, sier Kautokeinos ordfører til slutt.