Hedret ildsjelen Olav

73-åringen har lagt ned utallige arbeidstimer for fysisk aktivitet i Nerskogen, Saga, Tverrelvdalen og Kaiskuru.

Fikset spillemidler

– Med sin kompetanse har han bidratt i planleggingsfase og i anleggsfase for mange prosjekter, slik at prosjektene kunne få tildeling av spillemidler til prosjektene, heter det i begrunnelsen til hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Da Aspemyra ble vedtatt regulert til boliger, var han aktiv med for å sikre at området også tok hensyn til lysløyper for helårsbruk, og aktivitetsområde med akebakke/slalåmbakke/hoppbakke og fotball.

Pådriveren

– Han har alltid vært en pådriver for å legge til rette for idrettsaktiviteter/mosjon for alle aldersgrupper. I forbindelse med idrettsanlegget i Kaiskuru var han – og er han fortsatt - en aktiv medspiller, heter det.

Nærområdet har vist at de har satt pris på hans arbeid for lokalmiljøet med å kalle skileik-bakkene i området for «Olavbakken», som en heder til det arbeidet han gjennom mange år har gjort for bydelen.

Olav får diplom og 15.000 kroner han kan donere til et godt formål.