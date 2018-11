– Må løse fergesaken for Sørøya

nyheter

Det er ikke bare dårlig vær som ødelegger for fergetrafikken til Hasvik. Geir Iversen mener de nye fergene i seg selv er for dårlige. Iversen mener både Geir Ove Bakken og Runar Sjåstad fra Ap har lovet at fergesaken skulle løses, men Iversen mener ingen gjør noe, de bare prater.

For dårlige båter

– Kvaliteten på de nye fergene er for dårlig. Nå er det feil igjen og det som ingen har fortalt denne gangen, er at ferga Hasvik bare for 14 dager siden var på full service og da var Lurøy reservefartøy. Jeg undrer meg over at det skjer så mye med disse fergene og det er altfor mye feil og innstilte ruter, sier stortingsrepresentanten fra Sørøya.

Han mener det er på tide at fylkeskommunen finner en ordning, slik at folk i Hasvik får et samband mellom Loppa og Hasvik som er til beste for befolkningen i kommunene.

– For dette gjelder ikke bare Hasvik, men også stedene i Loppa som er avhengig av fergene.

Avhengig av ferga

Hasvik kommune er totalt avhengig av fergene, dette er navlestrengen så der rammer det en hel kommune, men det blir feil å rangere hvem som har det verst, sier Finnmark Sps mann på Stortinget.

Han advarer mot å tro at dette går over av seg selv og at det er været og uheldige omstendigheter som fører til kanselleringer.

–Det er rett og slett for dårlig utstyr og jeg mener de skulle ha kvittet seg med den ene av de to fergene som ikke tilfredsstiller de behovene som er på kysten. Hvis fylket har for lite penger, må dette tas opp med Stortinget. Vi må forståelse for at det er gjort en feil, men jeg frykter for at ingen vil innrømme at man har gjort en feil når de fergene Hasvik og Bergsfjord ble anskaffet, sier han.

Tett samarbeid

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken sier fylkeskommunen fortløpende gjør det de skal innenfor den kontrakten som er inngått om fergene.

– Hvis Geir Iversen har en lettvint løsning på dette som overføring til statlig samband, tar jeg gjerne mot det, sier Bakken. Han minner om at alle nåer inne i en NTP-prosess.

– Hvis Iversen kan love drahjelp til nye ferger og statlig overtakelse, så tar vi gjerne i mot det. Ellers må jeg si at jeg jobber tett med ordføreren i Hasvik på denne saken og utfordringene den siste tiden har vært været, men regulariteten er innenfor det kontrakten sier, avslutter Bakken.