– Bilen har kjørt utfor veien. Det var to damer i 20-årene som blir undersøkt av helse akkurat nå. sier operasjonsleder Stein Hansen til Altaposten klokka 10.10.

– De to virket nærmest som uskadd, men skal ha vært i sjokk. Men vi vet jo ikke for sikkert ennå. De er tatt med av helse for sjekk, sier operasjonslederen.

– Det er glatt på veiene rundt omkring. Vi oppfordrer folk til å kjøre forsiktig, sier han.

