nyheter

I løpet av natta hadde vinden tatt en stolpe i Nerskogen. Dette hadde ikke noe med strømforsyningen å gjøre, men var en telegrafstolpe tilhørende Telenor.

Tirsdag formiddag ved 10-tida var anleggsfolk fra Svein Thomassen på plass for å skifte ut stolpen.

Nå skiftes stolpen ut, så det ikke er til fare for trafikken. Det er bra, for tirsdag morgen hang stolpen skrått ut over E6, nok til å forstyrre, men uten at trafikken var berørt.