To sendt til sykehus

To biler var involvert i en ulykke på Skillemoen ved 20-tida søndag kveld. Det ble meldt om store materielle skader på kjøretøyene. Fire personer var involert i ulykken, men alle var oppe og gikk.

Mandag morgen melder Finnmarkssykehuset på Twitter at de to som ble sendt til sykehus for observasjon er uskadd.

Det skal ha gått bra med mannen i 20-årene som kjørte utfor veien natt til søndag også. Mannen hadde kjørt utfor veien, og bilen gikk rundt.

Bilen begynte å brenne, men mannen klarte å komme seg uskadd ut. Han ble tatt videre med til helsesjekk.