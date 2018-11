Mopedisten moderat skadd

nyheter

16-åringen som ble påkjørt av en bil i Bossekopkrysset søndag kveld ved 21.30-tida ble sendt til Hammerfest sykehus. Finnmarkssykehuset melder mandag morgen om at personen er lettere skadd og stabil.

– Han klagde på smerter i beina, og ble sendt til legevakta med ambulanse, sier politioverbetjent Svein Tore Nilsen ved Alta lensmannskontor.

Ulykken skal ha skjedd på grunn av at bilisten brøt vikeplikten.

– Førerkortet til bilisten er rutinemessig beslaglagt. Det er ingen mistanke om promille, sier politioverbetjenten.

Det var 110-sentralen som først meldte om trafikkulykken på Twitter, og Alta brannvesen rykket ut.

Det viste seg at det hadde vært et sammenstøt i selve Bossekopkrysset mellom en bil og en moped. Da Altaposten kom til stedet, lå mopeden midt i krysset, mens en skadet personbil sto parkert ved innkjøringen til bensinstasjonen like ved.