Her blir det kommunale billigtomter

Etter det Altaposten erfarer etter å ha snakket med flere kilder, skal rådmann Bjørn-Atle Hansen ha stått fast på sin innstilling om at kommunen ikke skulle kjøpe arealet for å utvikle tomtene avsatt i arealplanen i 2011. Han har hatt betydelig støtte i ledelsen hos ordførerpartiet. I kommunestyret skal de borgerlige partiene sammen med en fraksjon internt i Ap til slutt vunnet fram. Vedtaket om kjøp ble enstemmig.

– Kommunestyrets vedtok å erverve arealet, bekrefter rådmannen som ut over at kjøpesummen var åtte millioner ikke vil gi flere opplysninger i saken.

– Hva var din innstillinig, den er offentlig i likhet med vedtaket selv om saken var unntatt offentlighet?

– Jeg har ikke endret innstilling. Det var ingen ny innstilling, klargjør rådmannen.

Gikk for private

Arealet som heter Svenbakken ble avsatt til boligareal i arealplanen i 2011. I kommunestyret i desember 2014 syntes Ap, SV og Venstre at det gikk for sakte med å få fram kommunale selvkosttomter i Alta Øst. Kommunestyret med flertall utgjort av de tre partiene ga administrasjonen en klar arbeidsorde. Adminsitrasjonen ble bedt om å sikre seg arealet med tanke på kommunal utbygging og en satsing på selvkosttomter. I Altaposten omtale av budsjettmøtet i desember 2014 uttalte SVs Otto Aas:

– For meg var dette en stor dag. Som et lite parti opplevde vi å få gjennom et forsvarlig budsjett med alle de enkeltsakene vi har kjempet for de siste dagene. Det er takket være samarbeidet med Ap, Venstre og Arnt Ivar Pedersen, partier som har mye av æren for at Alta-samfunnet nå kan utvikles i riktig retning.

Aas anslo at budsjettvedtaket, hvor også Kvitberget boligfelt inngikk, ville utløse 100 til 150 nye eneboligtomter i løpet av få år.

– Det er korrekt at jeg har kjempet for å få dette og nabofeltet som kommunale selvkosttomter, både gjennom tidligere vedtak og de siste ukene. Jeg kan verken si noe om kjøpesum eller sakens realiteter i og med at den er unntatt offentlighet. For byens unge som jakter eneboligtomt til selvkost i en usigelig lang tomtekø, er dette en gledens dag. Vedtaket vil også sikre en enda sterkere framtidig vekst i elevtallet ved Tverrelvdalen skole og gjøre nedlegging av ungdomstrinnene her umulig, sier Aas til Altaposten.

For dyrt

Det Aas ikke vil si noe om bekrefter rådmannen. Fra formannskapets siste behandling og fram til kommunestyret har rådmann selv gått inn i forhandlinger med grunneier. Det har resultert i en prisreduksjon på to millioner kroner, fra ti til åtte millioner kroner.

– Når kan vi forvente at feltet er utbyggingsklart?

– Jeg ønsker ikke i dag å gi noen kommentarer ut over det jeg allerede har bekreftet, er det knappe svaret fra rådmann Hansen.

Det tok altså fire år fra kommunestyret i desember 2014 ba administrasjonen sikre seg Svenbakken som omfattet to store privateide areal, til det nå blir i kommunens eie. Den andre delen av Svenbakken-feltet kunne Alta kommune kjøpt, men valgte høsten 2017 å la entreprenør Daniel Jakobsen få hånd om området da han og 15 andre private viste interesse for området. Alta kommune var kun villig å by 2,5 millioner kroner og da var det duket for Daniel Jakobsen med et bud på 3,75 millioner kroner. Nå kan Svenbakken utvikles med kommunale selvkosttomter og private tomter side ved side.

Prisene til himmels

Altaposten kunne sist fredag fortelle om Fefo-feltet med to selveiertomter og 11 festetomter hvor det det betales årlig feste på opp mot 20.000 kroner. Den ene selveiertomta i Aspeli-feltet blir nå omsatt for rekordprisen 2,6 millioner, ei tom på under 700 m2. Selv festetomtene i veien omsettes for over to millioner kroner i feltet til tross for at de kun kan omgjores til selveiertomter etter 30 år. Da vil det være betalt inn en halv million i festeavgift og utløsningssummen vil komme i tillegg og være på godt over en halv million i tillegg. Det gir totale festekostnader på over én million kroner.

Dermed snakke vi om reelle tomtepriser på over tre millioner kroner. Til sammenligning er Svenbakken-feltet planlagt med 150 boenheter totalt, og arealkostnadene for begge arealene er på 11,75 millioner kroner. Det gir en arealkostnad på godt under 100.000 kroner per enhet/tomt.

Handlingslammelse

Ap har ikke bare gjennom kommunestyrets vedtak i 2014 lovet mange selvkosttomter på Svenbakken. Ordfører Monica Nielsen gjentok dette så sent som i 2016 i formannskapet. Mangel på oppfølging av kommunestyrets vedtak har utløst sterk kritikk fra borgerlig hold. Med bakgrunn at kommunetyrets vedtak ikke er fulgt opp i løpet av fire år ble politiske ledelse betegnet som pinlig handlingslammet. Flere av de vi har vært i kontakt med forteller at klar holdning og et sterkt press fra borgerlig bidro til at posisjonspartiene snudde i kommunestyet mandag, blant annet etter møte bak lukkede dører. Tilbake i kommunestyret stemte Ap sammen med øvrige parti for å gjøre Svenbakken til kommunale selvkosttomter.