Nå kan du betale bussbillett helt fram

nyheter

Skal du reise mellom flere byer og steder i Finnmark, slipper du å løse ut billett for hver eneste strekning.

Snelandia har allerede åpnet for gjennomgående billettering på de mest brukte strekningene i Finnmark.

– Skal du reise mellom byer eller større steder, kan du nå betale billett helt fram, heter det i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

Allerede i 2010 var fylkeskommune i førersetet da de innførte «mobillett» til de reisende. Siden har ordningen tatt steget fra sms til app, og flere billettprodukter har kommet til.

Skal du reise fra Vardø til Karasjok eller Honningsvåg til Lakselv, så har du tidligere måttet kjøpe billett strekning for strekning, og prisen har økt ettersom hvor mange bussbytter du har hatt på turen.

– Det er ikke sånn det skal fungere, med tanke på at fylkestinget har vedtatt at man aldri skal betale mer enn 450 kroner for en enkeltreise innen fylket, fastslår samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i fylkeskommunen.

Hans håp er at passasjerene tenker over tidsperspektivet.

– Siden den elektroniske billetten starter sin gyldighetsperiode på kjøpstidspunktet, er det viktig at dette er så nært opp til avgang som mulig, sier Holm-Varsi.