Bil og moped kolliderte i Bossekopkrysset

nyheter

110-sentralen meldte 21.30 søndag kveld via Twitter om en trafikkulykke på E6

– Alta brannvesen kjører ut på trafikkulykke, heter det.

Det viste seg at det hadde vært et sammenstøt i selve Bossekopkrysset mellom en bil og en moped. Da Altaposten kom til stedet, lå mopeden midt i krysset, mens en skadet personbil sto parkert ved innkjøringen til bensinstasjonen like ved.

Dette bekreftes av politiet på twitter rundt 21.50:

– Melding om trafikkuhell i Bossekop-krysset. En bil skal ha kolliderte med moped. Mopedfører er tatt med av ambulanse, skrev politiet.

Nødetatene var på stedet og jobbet med å ta vare på den skadde mopedisten, samt med å rydde opp etter ulykka.

Rundt 21.50 melder 110-sentralen om at deres personell er ferdig på stedet, og returnerer til brannstasjonen.