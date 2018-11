nyheter

– Det er alt for få kvinner i politikken. Kvinner er ofte opptatt med å være hjemme med barna, hente på skolen, eller kjøre de på trening. Jeg tror det er en av grunnene til at damer ofte ikke engasjerer seg så tidlig i politikken, sier Laila Pedersen som sitter i kommunestyret i Alta for FrP.

Trenger flere kvinner

– Det er viktig at vi har begge kjønn med der vedtakene skjer. Derfor er det viktig at vi rekrutterer flere kvinner inn i politikken, sier hun.

Laila Pedersen forteller at hun selv føler seg ganske fersk i politikken, men synes det er spennende å få lov til å være med å påvirke i viktige saker.

– Jeg synes det er gøy og spennende å få lov til å være med å påvirke, og si noe om blant annet sykehusdebatten og skoledebatten. Det er jo veldig aktuelle saker, som påvirker både meg og min familier, sier hun.

Kvinnekonferanse

21.november arrangerer FrP en kvinnekonferanse i Alta. Her legges det til rette for en åpen dialog mellom foredragsholdere og publikum.

– John Petter Fagerhaug, som er psykolog skal fortelle litt om viktigheten rundt dette, og hvordan og hvorfor vi trenger flere kvinner i politikken.

– Grethe Reinhardtsen, rådgiver i helse og omsorgsfraksjon skal blant annet fortelle om hvorfor hun meldte seg inn i politikken. Også kommer Line Miriam Sandberg fra FrP, sier Pedersen.

Håper på godt oppmøte

Pedersen er spent på å høre mer om hva kvinnene i Finnmark er opptatt av, og hva de tenker rundt politiske saker i Finnmark.

– Vi ønsker at så mange som mulig fra Finnmark og Alta vil komme. Etter foredraget vil det bli tid til diskusjon og kommunikasjon mellom foredragsholderne og publikum, sier Pedersen.

Kvinnekonferansen finner sted på Thon hotell i Alta klokken 18:00 og er åpen for alle som ønsker å delta.