Meteorologen har sendt ut OBS-varsel

nyheter

Langs vestkysten av Finnmark er det i skrivende stund sterk vind, rundt sterk kuling 20 m/s, opplyses det på yr.no. Her fremgår det at det er sendt ut OBS-varsel med farenivå gult for perioden fredag til og med lørdag formiddag.

«Fredag ettermiddag økning til sørvestlig sterk kuling 20 m/s, sent fredag kveld forbigående liten storm 22, natt til lørdag dreiende vestlig. Fra lørdag morgen nordvestlig stiv kuling 15. Lørdag ettermiddag minkende» heter det for området Hekkingen (i Troms) - Loppa. Det oppfordres til å ikke dra ut på havet i småbåt.

Samme oppfordring gis for området Loppa - Nordkapp i perioden fredag kveld til lørdag ettermiddag klokka 13. Natt til lørdag ventes det liten storm, 22 m/s vind, med minking til stiv kuling (15 m/s) utover lørdagen. Farenivå er satt til gult også her.

Videre østover i fylket forventes det økende vind fra lørdag ettermiddag klokka 13.00, og fram til lørdag kveld. Her varsles det stiv kuling 15 m/s på ettermiddagen lørdag. Farenivået er satt til gult, men her lyder anbefalingen at man «vurderer å la båten ligge».