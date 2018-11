Harald ble årets finnmarkslege

nyheter

Sunde er en sjelden blomst. Han kom til Finnmark og Kirkenes som turnuslege i 1984,men valgte annerledes enn de fleste andre tilreisende medisinmenn. Han ble i Finnmark, der han har blitt spesialist i allmennmedisin, fastlege i Sør-Varanger og i 2012 medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset. Sunde har hele sitt voksne liv vært opptatt av historie, han har lært seg samisk og startet i 1999 forlaget «Beallječohkka Innovation» som har utgitt en rekke lokalhistoriske bøker.

Senest under litteraturfestivalen gjestet han Alta med sin foredrag om partisanene.

Helstøpt medisiner

Finnmark legeforening skriver i en pressmelding at Sunde en helstøpt distriktsmedisiner som i mange år har arbeidet etter det de kaller for NEON-prinsippet – «nærmeste effektive omsorgsnivå». Begrepet har ifølge legeforeningen ikke fått den oppmerksomheten det fortjener, og de skriver at dette kanskje skyldes at NEON ikke har fått ordentlig fotfeste i den vitenskapelige litteraturen.

Men Harald Sunde har gjort et ærlig forsøk også på det, blant annet med presentasjon på Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø 2011. På «Pubmed» finner man dessuten publikasjoner innen atopiske sykdommer, luftforurensning, akuttmedisin og telemedisin, hovedsaklig i Tidsskrift for Den norske legeforening, heter det i pressemeldingen.

Politisk overvåking

Sunde har vært levende opptatt av partisanenes skjebne og sammen med familien og en hyttenabo fant han i 2005 partisanhula på Øretoppen utenfor Kirkenes i Reinøysundet. Det var på dette stedet en gruppe partisaner holdt til i 1944. Et hefte om disse partisanene er nå gitt ut i tredje opplag – og helt nylig ga forslaget hans ut boka «I partisanenes fotspor».

At Sunde ikke alltid har gitt uttrykk for jubel over norske myndigheters håndtering av deler av historien synes klart. Også når man ser på at forlaget hans har gitt ut Arne Stores bok, post mortem, om politisk overvåkning i Sør-Varanger.

Legeforeningen skriver at Harald Sundes støtte til dem som var utsatt for norsk politisk overvåkning og hans bidrag til å sette et større fokus på den betydningen partisanene hadde vitner om et ansvar som lege «som rekker utover de daglige konsultasjoner - og som ser folkehelse i et større perspektiv», skriver legeforeningen, som anser Sunde som en verdig vinne av tittelen Årets Finnmarkslege 2018.