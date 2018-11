Alta JFF fikk historisk heder: – Usedvanlig aktiv forening

nyheter

Norges jeger- og fiskerforening (NJFF) avholder denne helga landsmøte, og i den anledning valgte man og å hedre to av lokalforeningene med en helt fersk foreningspris. Denne er ikke tidligere utdelt, fremgår det av en pressemelding sendt ut fra NJFF.

Fredag ettermiddag ble det klart at Alta jeger- og fiskerforening (AJFF) og Borre jeger- og fiskerlag (BJFL) delte hederen.

– I statuttene heter det at NJFFs foreningspris er etablert for å hedre en eller flere foreninger som innenfor inneværende landsmøteperiode har utmerket seg med fremragende innsats i henhold til å markere seg som en synlig forening, som har hatt god rekruttering og som har attraktive medlemstilbud og aktiviteter for medlemmene, heter det i pressemeldingen fra NJFF.

Foreningene får i tillegg til heder og ære 50.000 kroner hver i prispenger fra NJFF.

– Usedvanlig aktiv

Begrunnelsen for at Alta jeger- og fiskerforening skal få prisen er som følger:

«Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) er Finnmarks største lokalforening med en jevn medlemsoppslutning på mellom 6-700. Foreningen er usedvanlig aktiv, og kan skilte med faste tilbud til barn og unge, en kvinnesatsing som spenner fra egne skytebanekvelder til vilt- og vinkurs, samarbeide med lakseinteressentselskapet om ungdomscamper, en løpende jegeropplæring, ulike jaktkurs, båt til utlån og mye, mye mer.

AJFF har i løpet av fem år bygd opp et spennende aktivitetssenter på Kvenvik med en rekke skytebaner. Foreningen har gjennomført to NM i jegertrap, et NM i lerduesti og et NM i nordisk trap siden 2010.»

Revitalisert

Hva angår Borre Jeger- og Fiskerlag (BJFL) er det en imponerende snuoperasjon som fanget oppmerksomheten fra sentralt hold:

«BJFL har siden 2010 gått fra å være en liten og «sovende» forening, til å bli en av våre aller mest aktive foreninger. De har flere år på rad vunnet fylkesprisen for antall nyrekrutteringer, både i prosent og antall medlemmer.

I 2015 kjøpte foreningen sitt eget klubblokale, som er pusset opp på dugnad av foreningens medlemmer. Borre JFL har etablert en bevisst holdning til bruk av media, og er jevnlig å se med positive oppslag både i lokalavisen og i NRKs distriktsnyheter.

Borre JFL tilbyr et svært allsidig aktivitetstilbud til sine medlemmer, som; jegerprøvekurs, skytekvelder, skogdag, isfiske for familie, fiskesommer hvert år, fiskeskoler, utdeling av rådyrjaktkort, «rypetur for damer», Kom deg ut dagene med DNT, spekekurs, førstehjelpskurs, revejaktkurs og mye mer.»