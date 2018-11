Viste fram moderne fôrflåte

nyheter

Sist uke presenterte oppdrettsselskapet sin nye oppdrettsflåte for lokalbefolkningen i Øksfjord.



– Vi anslår at det var rundt 200 innom i løpet av dagen og blant dem var det 25 ungdomsskoleelever som hadde et eget opplegg på formiddagen, forteller Liv Andrea Myklevoll hos Cermaq til Altaposten.

– Hyggelig dag

Hun beskriver presentasjonsdagen som en svært positiv og hyggelig dag.

– Vi er glade for å kunne vise oss frem for de interesserte hadde tatt turen for å se arbeidsplassen til dem som jobber på oppdrettsplattformen, sier hun.

Områdelederen hos Cermaq, Jøran Erdal, holdt en presentasjon for elevene, som i sin tur hadde mange gode spørsmål før de fikk en omvisning både inne og ute på plattformen.

– Blant annet var det populært å se kontrollrommet, der røkterne har full oversikt over merdene og fôringen av laksen, sier Myklevoll.

Fakta om flåten Flåten er bygget i betong og har en størrelse utvendig på 40,65 m x 20,00 m. Egenvekten på flåten er ca 2000 tonn

Lastekapasitet er 500 tonn på fôrsilo og 130 tonn annen last

Flåten har 7 soverom med toalett og dusj, stort kjøkken og stort oppholdsrom samt kontrollrom og møterom, totalt areal på boenheten er på cirka 300 m2

Flåten er selvforsynt med strøm og har kapasitet på 500 kw/t

Omfattende prosjekt

Byggingen av den nye flåten for Cermaq har vært et omfattende prosjekt. Dette ble under den åpne dagen presentert av innehaver og daglig leder av selskapet Marine Construction, Tore Håkon Riple. Han fortalte om byggeprosessen, der man både lager bolig og produksjonsbedrift. Han ga ros til Cermaq for fokuset på de ansattes trivsel og velferd, noe han mente gjenspeiler seg i den høye standarden som boligdelen har.

– Han nevnte også hvor positivt det var at driftslederen vår var delaktig under byggeprosessen og fikk sette sitt personlig preg på utforming og innbo, forteller Liv Andrea.

Driftslederen Klaus Harald Aas fikk overrakt både gaver og lykkønskninger, før det ble servert suhsi av egenprodusert laks. i tillegg til kaffe og kaker.

– Hele flåten var åpen for publikum som kunne stille spørsmål til ansatte om alt mulig, sier Myklevoll.