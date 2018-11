To elg påkjørt på ettermiddagen

nyheter

Torsdag ettermiddag/kveld fant det sted intet mindre enn to elgpåkjørsler i utkant-Alta.

Den første skjedde i Raipas. Politiet fikk inn melding om hendelsen klokka 16.49, opplyser operasjonsleder Jan Arne Pettersen ved Finnmark politidistrikt:

– Det ble en del skader i front på bilen. Elgen stakk til skogs etter påkjørselen, forteller han.

Litt over en time senere, klokka 18.05, kom det inn en ny, likelydende melding:

– Denne gangen var det snakk om en elgpåkjørsel i Rafsbotn, i nærheten av butikken her. Uvisst hvor mye materielle skader det er snakk om på bilen. Også her stakk elgen til skogs, forteller Pettersen.

Førerne av begge bilene kom uskadd fra hendelsen.

Operasjonslederen forteller at Viltnemnda er varslet om begge hendelser, og at de har drevet søk i begge områder. Da Altaposten var i kontakt med operasjonssentralen litt før klokka 19 var de to elgene ikke funnet.