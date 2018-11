Staselig tre i sentrum

nyheter

– Alta kommune har all grunn til å være stolt av dette treet.

Det er beskjeden vi har fått fra forbipasserende på torget og dermed har Altaposten rykket ut med all tilgjengelig mannskap for å dokumentere at dette stemmer.

Treet så helt flott ut, kan vi skrive under, kanskje spesielt i lys av året ingen glemmer. Da var det en forpint busk som klamret seg til trefoten.

Siden har det imidlertid blitt tradisjon for å stille med det beste av det beste fra Altas skoger. Da skulle alt ligge til rette for en utmerket juletretenning og julegateåpning.