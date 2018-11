– Oppdrettsnæringa kan ikke bygge sykehjem i Kautokeino

nyheter

Det er Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark som repliserer etter at Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap) i Fiskeribladet mente at et A-lag med laksekommuner får penger etter vekst i oppdrett fra havbruksfondet.

– Situasjonen vil bli enda verre og skeiv om laksekommunene i tillegg til penger fra havbruksfondet skulle få en arealavgift eller produksjonsavgift fra lakseoppdretterne for at de bruker kommunenes sjøarealer. Det vil i enda større grad utfordre inntektsfordelingen, sier Ystmark til Fiskeribladet

Ordføreren i Kautokeino mener kommunene i Norge bør kunne stille likt.

– Så har jeg klart å hisse på meg både regjeringen og Sjømat Norge ved å snakke om at alle kommuner burde være likeverdige. Vi er 130 innlandskommuner i Norge som ikke kan bygge sykehjem, skoler, barnehager og reparere veier cash-kontant, slik havbruksfondet gir kystkommunene muligheten til, påpeker Vasara.

Han frykter klasseskille.

– Over tid vil en situasjon der 130 kommuner tynges i gjelds- og rentebetjening kunne skape uheldige skiller mellom innbyggerne i landet, gjennom A-kommuner og B-kommuner, der store lånefinansierte investeringer hos innlandskommunene til syvende og sist går utover driftsbudsjett og dermed velferdstilbudet til innbyggerne i de 130 kommunene i landet som ikke kan løse investeringsutfordringer cash-kontant, mener Vasara.

Videre har han ment at det er et B-lag med innlandskommuner som ikke ser snurten av laksepengene. Kautokeino-ordføreren krever nå i følge Fiskeribladet at fylkeskommunene overlater en del av den fylkeskommunale andelen av havrbuksfondet til innlandskommunene.

Ystmark mener Kautokeino kommer med et urimelig krav. Samtidig skjønner han at innlandskommunene ser muligheten til å sikre seg penger fra laksenæringen.