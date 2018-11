nyheter

Finnmark politidistrikt skriver onsdag kveld at to menn på henholdsvis 44 og 23 år er pågrepet. Pågripelsen fant sted på et overnattingssted hvor de var gjester:

– De er pågrepet og siktet for bruk av narkotika samt tyverier, opplyser politiet.

De to ble sluppet løs etter avhør, skriver politiet.