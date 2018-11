Sjømatrådet er fornøyd med skisse

nyheter

– Det er svært positivt at Storbritannia og EU nå synes å ha kommet fram til et utkast til en brexitavtale selv om det gjenstår en del detaljer, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, i en pressemelding.

Storbritannia bekreftet tirsdag at det er enighet om et utkast til skilsmisseavtale mellom Storbritannia og EU. Den britiske regjeringen og ledelsen i EU skal møtes på hver sin kant onsdag for å ta stilling til forslaget. Det er dermed langt fra garantert at utkastet får full velsignelse.

Sjømatrådet er likevel lettet over at «partene har fått luket unna de største hindringene og kommet til enighet om et utkast».

Det er ventet at forslaget til løsning vil gå ut på at hele Storbritannia blir værende i EUs tollunion inntil videre, mens forhandlingene om mer permanente løsninger pågår. Asmyhr sier en såkalt hard brexit ville ha vært det verst tenkelige alternativet for eksport av norsk sjømat til britene.

Norge eksporterer sjømat for rundt 5,7 milliarder kroner per år nå til Storbritannia, som gjør det til vårt fjerde største marked. (©NTB)