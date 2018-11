Widerøe setter inn ekstra fly

nyheter

Widerøe varsler at de vil sette inn to ekstra fly som vil være operativ fra neste år. Dette gjør de for å øke stabiliteten ved tekniske feil og tilfeller der været hindrer trafikken.

I tillegg vil Widerøe styrke utdanning av piloter og kabinpersonale, slik at man ikke på ny må innstille på grunn av mannskapsmangel, heter det i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune.

Flyselskapet har lenge slitt med kanselleringer og måtte for syvend år på rad stå til rette for samferdselsdepartementet, som i år krevde tilbakebetaling av 4,5 millioner kroner.

Fylkeskommunene er heller ikke særlig fornøyd med situasjonen.

– Vi er bekymret for de mange kanselleringer som har vært på kortbanenettet i Nord-Norge de siste månedene, og det var viktig for oss å treffe Widerøe nå, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune.

Sammen med fylkesråd Svein Eggesvik fra Nordland møtte han mandag Terje Skram, direktør strategi og infrastruktur, og Christian Skaug, kommersiell direktør for Widerøe.

– Punktlighet og forutsigbarhet på kortbanenettet er viktig for næringsliv og befolkninga. Jeg oppfatter at tiltakene Widerøe gjør, vil bedre regulariteten, sier Bakken.