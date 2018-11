I garasjen fant politiet en avkappet rifle

nyheter

Altaværingen, som nå er dømt for brudd på legemiddelloven og våpenloven, forklarte i retten at han hadde tenkt å levere våpenet, en rifle kal.22, til politiet, men han var redd for å få problemer eller bli dømt for forholdet dersom han leverte det inn. Mannen satte derfor våpenet i en garasje.

Forholdene har sammenheng med at han i mars i år ble pågrepet og det ble gjort en ransakelse av hans bil, leilighet og en garasje. I bilen til tiltalte fant politiet et balltre, en trepinne med kjetting. Han sto også tiltalt for å ha vært i besittelse av cirka ett gram hasj.

Mannen erkjente straffeskyld, men nektet for å ha endret våpenet, men har i et tidligere avhør forklart at han «har kappet løpet og skåret det til slik at det passet i esken det har vært oppbevart i. Siktede sier at han ikke har gjort noe med det siden.»

– Våpenet gikk i glemmeboken, og har stått i garasjen siden. Garasjen har mest sannsynlig vært låst, ifølge tiltalte.

Han forklarte videre at han fant magasiner sammen med våpenet, og at alt lå samlet i en boks.

– Graverende

I sin vurdering av saken bemerker retten at besittelse av rifle kal.22 med avkappet løp og kolbe, er å anse som «graverende».

– Det vises til at forholdet er alvorlig idet en avkappet rifle er lettere å skjule og lettere å medbringe. Riflen var skjult i garasjen i en verktøykasse, hvor den neppe ville fått plass dersom den ikke var avkappet, heter det.

Og videre:

– Tiltalte handlet med viten og vilje, idet han kjente til at riflen var avkappet og at han plasserte den i garasjen.

Mannen i 30-årene ble med det dømt til betinget fengsel i 18 dager, samt må betale en bot på 5.000 kroner. Fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år. Han må også betale 1.500 kroner i saksomkostninger.