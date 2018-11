nyheter

Hovedutvalget for teknisk, plan og næring behandlet i siste møte en søknad fra slippen i Bergsfjord, De Wilde Slipp og Mek. AS om 50 prosent støtte til et prosjekt kostnadsberegnet til 95.000 kroner. Støtten er gitt til bedriftsutvikling, omstilling og mindre investeringer, heter det i vedtaket fra hovedutvalget.

Prosjektregnskapet skal godkjennes av autorisert regnskapsfører eller revisor, siden totalprosjektet er større enn 50.000 kroner, heter det i vedtaksbrevet til bedriften.