Bengt gir seg i politikken

Kystpartiets førstekandidat til så vel fylkestinget i Finnmark som kommunestyret i Alta har konkludert. Ingen partier får han på lista foran neste års valg, selv om beilerne har vært mange.

Mye organisasjonsarbeid

- Det har ikke manglet på friere, for å si det sånn. Jeg signaliserte vel tidligere at jeg ikke vil stille for Kystpartiet og da kom det forespørsel fra Senterpartiet. Jeg lot den invitasjonen stå åpen, men nå har jeg konkludert, og den konklusjonen er helt klar. Nå trekker jeg meg fra politikken i denne omgang og tar en pause. Så får vi se om det blir som med andre gamle sirkushester, at de traver igjen når de kjenner lukten av sagmugg, fleiper Bengt.

Han avviser derfor heretter alle henvendelser fra ulike nominasjonskomiteer.

– Og det gjelder uansett?

– Nå har jeg bestemt meg, jeg sier nei, svarer han.

Umotivert

Han har holdt på nå siden 2005, to perioder på fast plass og en periode som 1. vara.

– I tillegg har det vært mye organisasjonsarbeid for Kystpartiet. Hva de gjør nå, om de stiller lister eller ikke det vet jeg rett og slett ikke, for jeg involverer meg ikke i deres arbeid nå. Det er egentlig så mye styr knyttet til å være med aktivt på en valgkamp og drive partiarbeid, at jeg har bestemt meg for en pause. Det er en tid for alt og da må man kanskje prioritere litt annerledes. For å værer helt ærlig, jeg mangler den nødvendige motivasjonen nå, sier Stabrun Johansen til avisa.

Må ha paus

– Har det sammenheng med dine gode råd til jaktkamerater om å benytte seg av damebind i jaktskoene, for å holde på varmen og være tørr på beina, eller har du fått kalde føtter i noen annen sammenheng?

– Det har ikke noe med såletipsene mine som iFinnmark.no omtalte, der har til og med TV2 tatt kontakt. Nei, det har ikke noe med det å gjøre, og jeg har heller ikke fått kalde føtter. Men forelsket meg, det har jeg, så med ny kjæreste vil jeg prioritere annerledes. Det har vært utrolig lærerikt å delta i politikken, men det er altså tid for pause. Om det blir 10 år eller kortere, det vet jeg ennå ikke, sier Bengt Stabrun Johansen, som ikke lar seg friste verken av Frp eller av smigrende tilbud fra Senterpartiet.