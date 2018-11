– Ingen tvil om at Alta er rette stedet

nyheter

Det har blitt prøvd før i Alta med moteklær i det midtre prissjiktet. Blant annet satset Rolf Kristensen og hans hjertebarn Basement friskt, men det finnes helt klart et marked for merker som Samsø Samsø, J Lindeberg, Secondfemale og Riccovero.

Testet markedet

Det mener i hvert fall Mathisen og Henriksen. Med sin første Pop-up butikk på parksenteret i september og nummer to i oktober, med nummer tre planlagt til november/desember, mener paret at de har et godt grunnlag for å satse på mote i Nordlysbyen, med butikken Gøts på nyåret. Nærmere bestemt i mars/april.

– Det er noe vi har tenkt på ganske lenge, men ikke har turt å satse før nå. Erfaringene vi har med pop-up butikkene og markedsundersøkelser på denne typen butikker i Alta, gjør at vi nå velger å kjøre på. Alta er stedet å satse. Det er den største plassen i Finnmark og har den største veksten. Hvis det er et sted man skal satse, så er Alta stedet, mener friskuene fra kysten.

– Samtidig ser vi at det er et marked for en butikk med merkeklær og merkesko i byen. Folk savner tilbudet Basement hadde og tilbakemeldingene vi har fått fra altaværingene tidligere viser at det er en type butikk de savner, sier Mathisen.

Hva det blir å koste for nyetableringen har ikke Mathisen og Henriksen regnet på enda.

Lang erfaring

Janne Mathisen og Jul-Ketil Henriksen driver i dag butikken Fra topp til tå i Honningsvåg, med den kanskje noe uvanlige kombinasjonen av klesbutikk og frisør. Det har de gjort siden 2002, men erfaringen til Mathisen strekker lengre enn det.

– I 2019 blir det 30 år siden jeg startet som frisør. Det er mange som har kommentert det at vi har både frisør og klær, men det er ganske supert å få «alt» på en plass, skratter hun.

– Men på en liten plass som Honningsvåg, er det også viktig at man har flere ben å stå på, skyter hun inn.

At de nå velger å satse på en egen motebutikk i Alta sier Mathisen at ikke betyr at de skal legge ned i hjembyen. Hun er for øyeblikket på utkikk etter to faste stillinger og ekstrahjelper som skal jobbe med Gøts i Alta.

– Det blir nok uansett en del pendling, sier hun.

– Basement har gjort et forsøk på dette segmentet før. Hva vil dere gjøre annerledes?

– At Rolf Kristensen valgte å avslutte sin butikk i Alta har nok flere årsaker. Det jeg mener er viktig, er at man ikke må se for stort på det. Vi skal starte i det små og gå forsiktig frem.

Har trua på det lokale

I en tid der det er lettvint å handle på nett, eller prøve i butikk for så å handle på nett, frykter ikke Mathisen. Hun har stor tro på fremtiden og at lokale butikker vil eksistere i lang, lang tid fremover.

– Hva blir en by uten et levende sentrum. Det hadde blitt en skandale dersom alle må legge ned på grunn av at folk handler klær og slikt på nett i stedet for å støtte opp om lokale. Det tror jeg folk er klar over. Netthandel kommer til å eksistere ja, men det blir ikke hovedplassen der vi handler. Tenk det «slitet» det er å sende ting frem og tilbake og vente på postgang for noe som kanskje ikke passer, sier hun.

Roser Parksenteret

Mathisen har ikke ord for hvor mye hun verdsetter Parksenteret og det miljøet de tilbyr.

– Vi valgte bevisst bort Amfi når vi vurderte lokaler. Jonas Haugen er en kjempeflott fyr, miljøet mellom butikkene på Parksenteret er fantastisk og man støtter opp om en lokal aktør ved å leie hos han. Så satser vi heller på at butikken blir så bra at folk besøker parksenteret for å komme til oss og de andre som holder til her.

– Vi gleder oss utrolig mye, avslutter hun med.

Fornøyd med ny leietager

Daglig leder for Park eiendom AS, Jonas Haugen, legger ikke skjul på at han er glad for å få inn Janne Mathisen som leietager.

– Hun er en super dame jeg har jobbet mye sammen med. Det begynte med spennende pop-ups og jeg kan trygt si at konseptet de har vil passe fint inn i vårt sortiment. Det er utvilsomt bra å få inn en butikk som satser bredt på mote, noe vi ser det er en stor etterspørsel etter – særlig på herresiden, sier Haugen.