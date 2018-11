Står fast på sin motstand mot regionreformen

nyheter

Finnmark arbeiderparti har hatt representantskapsmøte i Karasjok 10. og 11.november og vedtatt en ny uttalelse om regionreformen, der de refser partiene som står bak stortingsflertallet i saken.

Høyre, Frp, Venstre og KrF får på pukkelen for at de vil tvinge gjennom sammenslåing av Finnmark og Troms.

– Det er verdt å merke seg hvilke partier som overhodet ikke er villig til å ta finnmarkingene på alvor og gjennomfører en regionreform som er med på å forsterke den blå-blå regjeringas sentraliseringspolitikk, heter det i uttalelsen.

Representantskapet henviser til at fylkestinget i Finnmark ba folket om råd om regionreformen gjennom folkeavstemning og fikk et unisont og tydelig svar.

– Med dette klare mandat fra finnmarkingene har fylkeskommunen med vår fylkesordfører i spissen jobbet på alle mulige måter for å gjennomslag for at tvangen i regionreformen må oppheves, sist gjennom tydelige budskap i forbindelse med Stortingets høring, påpekes det.

De mener det bør stilles store spørsmål ved lovligheten av det vedtaket som Stortinget har fattet.

– Finnmark Arbeiderparti krever at justisdepartementets lovavdeling gjør en vurdering av lovligheten av Stortingets tvangsammenslåingsvedtak av 08.06.17 i lys av Smiths redegjørelse i kommunal- og forvaltningskomiteen, uttaler FAP, som er oppmerksom på at det foreligger forslag om å ta opp saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Partiet er også misfornøyd med oppgavemeldingen.

– Regjeringa har lagt fram ei oppgavemelding som overhodet ikke rettferdiggjør denne omfattende strukturendringa, mener de, og utfordrer regjeringspartiene og KrF med en rekke konkrete spørsmål.