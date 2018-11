Send inn din farsdagshilsen her

nyheter

På farsdagen er det tradisjon å gjøre ekstra stas på faren sin. Noen får frokost på sengen, gaver og blomster, eller en farsdagshilsen. Men hvordan oppsto egentlig farsdagen?

I følge NTB ble farsdagen innført som et tilsvar på morsdagen, og den moderne utgaven av farsdagen har sitt utspring fra USA. Det var Sonora Smart Dodd i Spokane, Washington, USA som blir regnet som opphavskvinne til denne dagen. Hun mente at også far burde feires siden det allerede fantes en morsdag.

Ønsker du å gjøre ekstra stas på pappa i dag, så kan du sende inn en hilsen her: Gratulerer med farsdagen.