Mann (30) Slått i hodet med glass på utested i Alta

– Natt til søndag ble en mann i 30 årene slått i hodet med et glass på et utested i Alta. Den fornærmede ble hentet med ambulanse for en legesjekk. Det ser ut til at ambulansen hentet han før politiets ankomst, sier operasjonsleder Eirik Pedersen til Altaposten.

Oppegående

Politiet har ingen opplysninger om skadeomfanget.

– Patruljen avhørte den fornærmede på legevakten, og da var han tilsynelatende oppegående, forteller operasjonsleder Eirik Pedersen.

Forholdet er anmeldt

Han forteller at det skal ha vært en konfrontasjon i forkant av hendelsen.

– Det er en mann i 20 årene som slo den fornærmede med et glass, og politiet har anmeldt forholdet, sier Pedersen videre.