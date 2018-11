Hevdet at leppe-kjeve-gane-spalte gir grunnlag for abort:– Faktisk ikke sikkert

nyheter

Faktisk.no

Tidligere i høst sa Erna Solberg at hun er klar for å støtte KrF i et forbud mot "tvillingabort" innenfor 12 svangerskapsuke, også kalt fosterreduksjon.

Åpen for endringer

Statsministeren har også sagt at hun er åpen for endringer i bestemmelsen, som gir rett til abort i tilfeller der fosteret diagnostiseres med alvorlig sykdom eller alvorlig funksjonsvanske etter utgangen av tolvte svangerskapsuke.

I kjølevannet av dette hevdet Kjell Ingolf Ropstad i KrF at leppe-kjeve-gane-spalte gir grunnlag for abort. Han skal også ha sagt at de har eksempler fra jordmødre, som viser til barn med Downs syndrom, hareskår eller til og med eksempler på at barn mangler en hånd, også gir grunnlag for abort. Dette er faktisk ikke sikkert, skriver Faktisk.no i en pressemelding.

– Kjell Ingolf Ropstad har ingen statistikk å vise til. Han baserer påstanden sin på beretninger fra jordmødre. Ropstad har også gått delvis tilbake på påstanden etter å ha fått opplysninger fra Medisinsk fødselsregister (MFR) skriver Faktisk.no

Viser ikke årsaken til abort

Videre skriver de at det ikke finnes noen nasjonal oversikt over hvilke misdannelser som ligger til grunn for at kvinner har fått innvilget abort etter uke 12. Statistikken til MFR viser ulike misdannelser hos aborterte fostre, men ikke årsaken til at de ble abortert.

– Et foster kan være oppført med flere typer misdannelser i statistikken. Alle de 13 aborterte fostrene som er oppført med leppe-ganespalte i 2017, hadde andre misdannelser i tillegg. Manglende hånd hos fosteret sier ikke statistikken noe om, skriver de.

Faktisk.no skriver også at abortnemndene vurderer hvert enkelt tilfelle individuelt og skal legge vesentlig vekt på kvinnens situasjon. Beslutningen tas i samråd med kvinnen. Dette innebærer at grunnlaget for abort ofte er svært sammensatt. Dermed blir det umulig å fastslå om beretningene Ropstad har hørt, stemmer eller ikke.

Lørdag 17.november demonstreres det rundt om i hele landet mot de nye innstramningene av abortloven, som er foreslått. I Alta foregår demonstrasjonen i Sentrumsparken 14:00.