Var ufin mot vakter på utested i Alta

En beruset mann i slutten av tenårene ble bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelser på et utesetd i Alta, i går natt.

Politiet fikk melding om hendelsen 02:02 natt til lørdag. Det forteller operasjonsleder i politiet i Finnmark, Eirik Pedersen til Altaposten.

Videre forteller Pedersen at mannen var full, kranglete og at han nektet å høre på vaktene på utestedet.

– Det var ikke noe vold inne i bildet, men litt dytting i tillegg til at han var ufin verbalt, sier han.

Pedersen forteller at det var de ansatte på utestedet som selv tok kontakt med politiet.

– Vi fikk melding av de ansatte på utestedet, om at de hadde behov for bistand. Politiet tok han med seg for en samtale, og han fikk muntlig pålegg om å forlate sentrum i Alta, sier Pedersen.