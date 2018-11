Jo Inge på topp i nord

nyheter

Christine B. Killie fra Skånland og Jo Inge Hesjevik fra Porsanger topper listen for Troms og Finnmark Høyre. Listeforslaget inneholder 51 navn og nominasjonsmøtet avholdes lørdag 24. november, skriver Høyre i en pressemelding.

– Dette er en solid liste for Høyre i Troms og Finnmark. Vi har lyttet til innspillene vi har fått, og legger nå frem vår innstilling med to erfarne fylkespolitikere på topp. Christine B. Killie er toppkandidat. Hun er 39 år og har i dag plass i fylkestinget for Troms. Hun har tre perioder bak seg i fylkespolitikken, opplyser leder av nominasjonskomiteen Hans-Jacob Bønå

Nummer to på listen er Jo Inge Hesjevik. Han er 49 år, og er sittende gruppeleder på fylkestinget for Høyre i Finnmark. Komiteen er glad for at han ønsker å være med videre, skriver Høyre.