Mann gjennom isen vest for Soussjavri

Politiet melder på Twitter at en mann har kjørt gjennom isen med ATV på Ragesluobbalat, cirka 13 kilometer vest for Soussjavri.

Mannen kom seg til land selv og i kontakt med en bekjent i nærheten, og er i god behold.

– Dette skjedde for cirka en time siden, opplyser politiets operasjonsleder Gunnar Øvergård til Altaposten.

Mannen skal ifølge Øvergård ha vært omkring 10-15 meter fra land da ATVen og han selv gikk gjennom isen og havnet i vannet.

– Mannen klarte å komme seg opp på isen på egenhånd, litt uvisst nøyaktig hvordan. Han akte seg til land, forteller Øvergård.

Ifølge operasjonslederen var mannen selv i kontakt med politiet, som på sin side varslet alle nødetater og forberedte disse for utrykning.

– Men så fikk vi beskjed om at han hadde fått hjelp av denne bekjente til å komme seg innendørs. Han er nå tatt vare på, og får tilbud om bistand fra helse. Det viste seg at det ikke var behov for ytterligere hjelpeinnsats.

Øvergård har ikke på detaljer rundt vedkommende, men antar at det er snakk om en reindriftsutøver.