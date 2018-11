Finnmarking vant 143 millioner kroner: – Jeg må sette meg

nyheter

Det betyr at de to deler førstepremiepotten på over 285 millioner, og at de nå kan ønske utrolige 142 833 000 kroner velkommen inn på konto, skriver Norsk Tipping i en pressemelding.

Den ene er en kvinne fra Akershus. Den andre en kvinne fra Finnmark.

Kvinnen fra Finnmark var litt tvilende i starten av samtalen med Norsk Tipping, og visste ikke helt hva hun skulle tro, men hun skjønte raskt at det ikke var "på skøy" som hun sa. Allikevel måtte hun høre premiesummen flere ganger.

– Jeg har drømt om å slette gjeld, men den gjelda er bare småtterier sammenlignet med denne premiesummen. Jeg må sette meg. Det går bra med meg, men jeg er skjelven. Jeg har egentlig aldri tenkt at dette skulle skje meg. Selv om jeg så trekningen og så tallene komme inn, forsto jeg ikke at jeg hadde vunnet. Jeg forstår det nesten ikke fortsatt, sier Finnmark-kvinnen lattermildt.

Til alt overmål hadde vinneren fra Akershus en nesten identisk rekke som vinnerrekken, men med et annet vikingtall (6+0). Dermed vant vedkommende også andrepremien på drøyt 5,4 millioner kroner.