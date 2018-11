Avslutter søk etter Janis (24). Antas å ha omkommet

nyheter

Finnmark politidistrikt skriver i en pressemelding at de har bestemt seg for å avslutte søket etter den antatt omkomne, 24 år gamle mannen Janis Kalnis. 24-åringen ble tatt av en bølge under fiske fra land. Episoden fant sted 30. oktober, i Tufjord på Rolvsøya.

– Vi har dessverre kommet til den vanskelige beslutningen å måtte avslutte søket etter Janis Kalnins. Politiet har siden han ble tatt av sjøen lagt ned store ressurser for å finne den savnede og å kunne gi et svar og en grav til de pårørende, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen.

Det er gjennomført flere typer søk, deriblant overflatesøk med fartøyer fra Redningsselskapet, Kystvakten og frivillige organisasjoner. Videre er det gjort strandsøk med profesjonelle og frivillige, søk med dykkere og søk med sonar.

– Til tross for dette har søket ikke gitt resultat, og politiet har derfor nå kommet til den beslutning om å avslutte det aktive søket.