– Jeg ble lurt til å synge og kommer til å angre på det i flere år

Denne uken feirer Radio Alta at de er i nye lokaler og at lyttertallene er bedre enn noen gang.

«All time high» for Radio Alta Trioen Martin Hovden, Even Martinsen og Hanne Larsen har bidratt til å løfte Radio Alta til nye høyder.

I den anledning inviterte de lytterne til å melde seg til tjeneste torsdag og fredag denne uken. Torsdag klokken 09.00 gikk Marte Øvergård på lufta for aller første gang, sammen med den rutinerte programlederen Martin Hovden. Og hun gjorde ting hun hadde tenkt hun ikke skulle gjøre.

– Jeg hadde tenkt at jeg ikke skulle si noe dumt og være her i god tid, det klarte jeg nesten. Jeg var veldig nervøs før start, men det gikk veldig fint. Men det er klart, jeg ble lurt til å synge. Det blir jeg å angre på i flere år fremover.

– Hvorfor blir du å angre på det?

– Sånn er det hver gang. Man gjør det og tenker ikke over det der og da, men så tenker jeg etterpå at det kunne jeg spart meg for. Jeg sang med på et par låter og det ble flaut og kleint, ler hun.

Fornøyd programleder

Marte gir deler av æren for hennes suksess til hovedprogramleder Martin Hovden.

– Ja, han er smidig. The smoothest voice there is, smiler hun. Han er til stor inspirasjon.

Hovden, på sin side, er imponert over Øvergård.

– Det var glimrende. Hun bydde på seg selv, dang og plystret. De fleste som er programleder for første gang er nervøse, men jeg ante ikke at Marte var nervøs. Hun pratet tydelig og fint, og det virket som hun hadde gjort dette mange ganger.

Selv husker han sin egen debut, da han avslørte svaret på konkurranse innen de første minuttene av sendingen.

Marte beskriver dagen som gøy.

– Ga det mersmak?

– Tja, det hadde vært morsomt. Men jeg vet ikke helt om jeg er typen til det og være en radiopersonlighet. Det er noen som passer bedre til det enn andre.