Robin ansatt som ny NRK-sjef i Finnmark

– Jeg er svært fornøyd med å få en flink, stødig og handlekraftig leder som Robin til å lede NRK Finnmark, og gleder meg til å ha han fast med i regionledergruppa for Nord-Norge i arbeidet fremover, sier regionredaktør Tone Kunst i en pressemelding.

40-åringen har bred journalistisk bakgrunn fra Finnmark Dagblad, Altaposten og NRK. Siden juli har han vært konstituert som distriktsredaktør i NRK Finnmark, etter at distriktsredaktør Morten Ruud omkom på tragisk vis i en ulykke.

I tillegg til redaksjonell erfaring har Robin Mortensen i mange år hatt tillitsverv i Norsk Journalistlag og NRKs Journalistlag.

Mortensen var eneste søker til stillingen som ble stående tom etter at Morten Ruud gikk bort i sommer.

– Selv om jeg var eneste søker er jeg selvfølgelig glad for å få jobben. Slikt er ikke gitt på forhånd. Morten Ruuds bortgang i sommer førte redaksjonen i sorg og sjokk, men som en del av ledelsen i NRK Finnmark ble det naturlig for meg å si ja til å ta over ansvaret som konstituert redaktør.