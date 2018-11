Rekordår i antallet skattefunn-søknader fra Finnmark

nyheter

I alle år siden Skattefunn-ordningen ble opprettet i 2002 har Finnmark hatt et relativt lavt antall innsendte søknader sammenlignet med resten av landet. Men med totalt 38 innsendte søknader så langt i år, blir 2018 det mest aktive året noensinne og det ligger an til en dobling sammenlignet med 2017. Det viser ferske tall fra Skattefunn.no.

Økende innovasjonsinteresse

– Fortsatt ser vi at for mange gode ideer skrinlegges på grunn av manglende finansiering. Vi opplever samtidig en stadig økende innovasjonsinteresse i næringslivet, og Finnmark er ett av fylkene der vi ser en vesentlig økning i antallet innsendte søknader. Spesielt gledelig er det å se at sjømatsektoren gjør det sterkt, og at vi dermed kan notere oss et rekordår i antallet søknader til virkemiddelapparatet fra Finnmark, sier Lars Henrik Krogh, administrerende direktør i Nofas, i en pressemelding.

Nofas bistår virksomheter ved å identifisere, prioritere og kommunisere forsknings- og utviklingsprosjekter, og deretter søke om midler til disse i det offentlige støtteapparatet. Siden 2005 har rådgiverne i Nofas hjulpet tusenvis av virksomheter og alt tyder på at innovasjonstakten vil holde seg høy også fremover.

Positiv veksttrend

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at FoU-aktivitet i næringslivet økte med ti prosent fra 2016 til 2017. De foreløpige tallene viser at næringslivet utførte forskning og utvikling for 32,6 milliarder kroner i fjor.

- Innovasjon er avgjørende for å sikre at Norge lykkes i en stadig mer krevende global konkurranse. De ferske tallene fra SSB bekrefter en svært gledelig veksttrend vi har sett siden 2010 og som vi håper vil fortsette i inneværende år, sier Krogh.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bruke nesten ti milliarder kroner til forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Dette er nesten en dobling siden 2013. Inkludert i denne økningen er nærmere 3 milliarder som følge av økt bruk av Skattefunnordningen.

Fakta om skattefunn i 2017: