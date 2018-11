Hvordan bo på Mars?

nyheter

Dette er markedsføringsgruppa til laget fra Elvebakken skole som deltar i lørdagens First Lego League (FLL), der tema og oppdraget er «Into Orbit». De tre jentene Heshila Banya, Victoria-Helen Furøy Holmgren og Anna-Josefine Andersen er dem som skal markedsføre gruppas løsning på hvordan man kan bo på planeten Mars, uten å bli syk av stråling.

Bygger kuppel

– Kan man bo på planeten Mars uten å bli syk av stråling, spør vi?

– Vår oppgave er å markedsføre den løsningen som vår gruppe har kommet frem til og ja, det går an å leve på Mars, sier de tre jentene, som understreker at gruppa har forsket på dette spørsmålet. Det er vann på Mars, men ikke luft og det høyeste fjellet er mer enn 26.000 meter høyt og heter Olympus Mons.

– Det er mer enn tre ganger høyere enn Mount Everest, sier de tre. Og røper løsningen for hvordan man skal kunne overleve på Mars.

– Vi bygger en kuppel av ferromagnetiske metaller, som jern, nikkel, kobolt, gadolinium og dysprosium. Det blir til IMD som vi kaller det for, eller International Mars Dome, forteller forskerformidlerne.

– Komme seg til Mars tar tid?

– Ja, man bruker to år på å reise dit, så må man være der i to år eller lengre for å se at det går an – og så bruker man litt under to år tilbake til jorda igjen. Modellen vår er bygd i aluminium, men det er bare for å illustrere hvordan det kan skapes et samfunn på Mars. Vi mener deler av kuppelen må være gjennomsiktig.

– Hvor stor skal den være?

– Hvis vi sier at den er dobbelt så stor som kantina på Altaposten, så er det en passelig størrelse.

– Hvis jeg vil være med til Mars, hvordan går jeg fram da?

– Da må du kontakte NASA, svarer jentene, nesten i munnen på hverandre.

Ha det gøy

Når klassen deltar i FLL har de noen regler å forholde seg til i konkurransen. Det kaller de for kjerneverdier som alle må huske på.

– Kjerneverdiene skal vi ta hensyn til, vi skal huske på at vi er et lag, vi skal jobbe sammen og vi har lærerne som mentorer og medhjelpere. Vi forsker på dette sammen, vi lærer sammen og vi har blant annet kontaktet det norske romfartsmiljøet ved Det norsk romsenteret. Vi skal under kjerneverdiene huske på at vi skal være gode konkurrenter, vi skal dele våre erfaringer med de andre og vi skal ha det gøy. det er den viktigste regelen, sier markedsføringsgruppa, som har kort frist på seg nå til å skrive rapport på jobben de har gjort så langt.

De håper så mange som mulig tar turen til ungdomsskolen på lørdag og får seg seg FLL-arrangementet. Vi forsøker å mardsføre våre sponsorer som har bidratt slik at vi kan betale deltakeravgiften på 5.000 kroner og slik at vi får T-skjorter og annet materiell som vi trenger for å være med.

– Alle er velkommen til FLL, sier Heshila, Victoria-Helen og Anna-Josefine.