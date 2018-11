– Vi har sett oss kraftig lei over disse tyveriene

nyheter

HMS-leder Gudny Jensen i selskapet, sier situasjonen er uholdbar. Til nå har selskapet ElTel Networks, som bygger kraftlinja for Statnett mellom Skillemo og Reisa, hatt tre innbrudd på anleggsplassen syd for Eiby og de har vært utsatt for mye hærverk. De siste ukene er containere, arbeidsbrakker og maskiner brutt opp. Tyvene bruker vinkelsliper på låsene og Gudny Jensen forteller at de så langt har skiftet ut mellom 10 og 15 låser etter innbruddene.

Spesialutstyr

– Vi har vært veldig plaget med tyverier, og bare på tre måneder, er det stjålet utstyr fra oss for en halv million kroner. Dette er alt fra kompressorer, aggregater, spesial-liner for helikopterløft, spesialutstyr til gravemaskiner, drivstoff og kanner. I tillegg er det utøvd et betydelig hærverk på en rekke av brakkene, sier HMS-lederen.

Hun ber nå folk holde ører og øyne åpne hvis de skulle få tilbud om å kjøpe eksempelvis verktøy.

– En hel del av det som er stjålet er spesialutstyr, som bare vi har bruk for, som det bare er vi som har nytte av i området her. En del alminnelig mindre verktøy er også stjålet, så det er vel noe folk kan bruke, men det som er spesielt for bruk til montering av mastene langs kraftlinja. Det er det neppe noe marked for, med mindre dette er organiserte tyverier, sier Jensen.

Politiet varslet

Gudny Jensen, som er HMS-leder for selskapet som bygger linjene, sier selskapet nå har sett seg lei på alle innbruddene. Det er derfor nå montert overvåkingskameraer på stedet, som løses ut av sensorer og som varsler ledelsen straks det er uvedkommende på stedet.

– Det hjelper ikke hvor mye vi har bom over veien som er låst, for låsene klippes eller sages over med vinkelsliper. Nå har vi satt opp kameraer og vi varsler politiet straks det skjer uregelmessigheter her. Politiet har vært her hver gang, sikret spor og foretatt tekniske undersøkelser, så vi venter spent på om de klarer å finne ut hvem som har vært på ferde her. Vi tar dette på høyeste alvor selv, for når utstyr som brukes til masteklatring blir gjenstand for hærverk, så er dette en betydelig sikkerhetsrisiko, som gjør at vi må sjekke ekstra nøye alt utstyret som er tilbake i containerne. Det er ellers litt vanskelig å forstå for oss at det stjeles utstyr som ikke er mulig å omsette – og som er spesialutstyr som bare vi kan benytte oss av, sier en litt oppgitt HMS-leder til avisa.

For å utelukke at ansatte har svin på skogen, er det tatt DNA-tester av alle og det er også foretatt støvelavtrykk og gjort andre undersøkelser fra politiets side.

Full aktivitet

Det pågår hektisk aktivitet på denne lasteplassen hvor linjebyggerne oppbevarer utstyret. Den knappe timen vi besøker anlegget, henter helikopteret fire laster med deler til mastene som flys inn og droppes lenger inne på fjellet, der det nå pågår mastemontering. Hver gang det skjer innbrudd eller tyverier blir arbeidet forsinket, forklarer Gudny Jensen.

– Vi har sett oss kraftig lei over disse tyveriene. De kjører bare rett inn her etter at de har kuttet låsene. Det som skjer her er økonomisk uforvarlig og det er en sikkerhetsrisiko for våre ansatte. Når tyvene kutter løfteutstyr og klatreseler og ødelegger innelåst verktøy og spesialutstyr, så er dette kostnader for oss som har bikket en halv million kroner. Utstyret kan de ikke benytte, med mindre de har et helikopter i bakgården, så vi oppfordrer de som har vært på raid her om å komme tilbake med det utstyret de ikke får solgt, for dette er store verdier for oss. Med mindre de har et helikopter i bakgården så kan de ikke benytte dette utstyret som vi mener det er vanskelig å selge på det åpne markedet. Vi forstår det slik at politiet har noen i kikkerten mistenkt for tyveriene, sier Gudny Jensen til slutt.