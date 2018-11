nyheter

Helle-Viv Magnerud ble fortalt at hun burde bli ufør før fylte 26 år. I dag er hun 55 år og i full jobb.

Magnerud har jobbet innenfor shipping, olje og gass, inntil for fire år siden, da hun ble ansatt som medlemsveileder i Uloba. Uloba er en tilretteleggingsorganisasjon for funksjonshemmede, hvor femti prosent av de administrativt ansatte selv har en funksjonshemming. Mandag var Magnerud og hennes kollega Anneth Nielsen i Alta for å fortelle om brukerstyrt personlig assistanse, BPA.

BPA er en lovfestet rettighet for funksjonshemmede med assistansebehov har. Ordningen gjør at den funksjonshemmede selv bestemmer hvem som skal assistere, hvilke kvalifikasjoner assistentene skal ha (trenger ikke helseutdannelse eksempelvis), hva assistentene skal gjøre og hvor og når assistansen skal finne sted. BPA er ment å skulle hjelpe den funksjonshemmede med å kunne studere og være i jobb, ha hobbier, reise og ellers ha et så normalt liv som mulig.

– Uten BPA hadde vi som familie ikke hatt en sjans Anneth Nielsen kan takke BPA for at hun kan leve et normalt liv med jobb og hobbier. – Det høres nydelig ut, sier Sara Marie Guttormsen.

Magnerud har hatt BPA i mange år, og hun sa at uten denne tjenesten kunne hun eksempelvis ikke vært alenemor, som hun har vært gjennom mange år. I dag er datteren voksen og studerer i Sverige.

– Hadde hun turt å dra til utlandet og latt meg være alene hjemme, dersom jeg ikke hadde hatt BPA, spurte Magnerud retorisk.

Kunne bli kontordame

Hun fortalte også om hvor lite det ble forventet av henne da hun var yngre.

– Allerede som 16-åring ble jeg fortalt at jeg burde sørge for å bli ufør før jeg fylte 26 år, fordi hvis ikke ville mange rettigheter bortfalle. Dette prentet de inn i hjernen min, sa Magnerud.

Men ungjenta hadde andre drømmer enn å ende opp som ung ufør.

– Drømmen var å bli sosialantropolog, men jeg fikk vite at det gikk ikke. Kontordame kunne jeg få lov å bli, fortalte 55-åringen, som i dag reiser land og strand rundt i jobben.

Alta kommune har en økt satsing på BPA og hovedutvalgsleder for helse, Kristin Jensen (Ap) sier til Altaposten at før jul skal det ligge en tilbudsportal på kommunens hjemmeside med aktører som tilbyr BPA.