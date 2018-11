Nytt søppeldeponi?

nyheter

Midtveis mellom Rafsbotn og Russeluft har noen sett sitt snitt til å etablere en helt egen og privat søppelfylling rett ved fylkesveien.

– Jeg hadde vært en tur på Coop'en i Rafsbotn og oppdaget denne søppelfyllinga rundt to kilometer fra krysset til E6 mot Russeluft. Jeg trodde ikke mine egne øyne, så jeg måtte stanse for å se hva det var for noe som lå i grøfta, sier en leser, som har sendt oss dette bildet.

– Hvem er det som fyller søppel der, tror du?

– Nei, det har jeg ingen formening om. Jeg så ingen navnelapper på stedet, men må si det er en uting når folk bare hiver fra seg. Kanskje noen som har håpet på at det skulle komme sne, så det ikke var synlig før neste vår, sier leseren.

Han synes de som har slengt fra seg søppelet burde ta seg en tur og plukke sammen det de har kastet. De har søppelsekker på Coop'en i Rafsbotn, så det er egentlig bare å sette i gang, sier vårt tipser.