Overfalt 15-åring og kastet han i bakken

Hendelsen skjedde sendt fredag kveld. Ifølge politiets twittermelding skjedde følgende i Alta:

«Fire menn kom ut av bil og overfalt gutt 15 år på sykkel. Slang gutten og sykkel bakken. Uskadd, men skremt etter hendelsen. Fire gjerningsmenn stakk fra stedet i samme bil som de ankom med.»

Operasjonsleder Eirik Pedersen ved operasjonssentralen til politiet i Kirkenes forteller at gutten ikke ble påført noen skader, men at hendelsen gikk sterkt inn på han.

– Han var fullstendig uforberedt og overfallet kom helt overraskende. Foranledningen var at noen andre gutter hadde kastet shampo og egg på biler, og at da de fire ungdommene fant denne gutten på sykkel trodde de at han var en av gjerningsguttene. Det var han ikke, og hadde ingen relasjon til de som hadde fått satt sinnene i kok hos ungommene i bilen, påpeker Pedersen og legger til:

– Moralen i historien må være at man ikke selv tar jobb som politi og dommer, da kan vi ende opp med at feil person blir straffet.