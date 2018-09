Erdal kan bli Fylkesmannens høyre hånd

nyheter

Det er avisa Nordlys (pluss-sak) som skriver at Erdal er en av 13 søkere til en av to stillinger som assisterende Fylkesmann. Stillingen Erdal har søkt skal ha kontorsted Vadsø hvor Fylkesmannens hovedsete skal være når fylkesmannsembetende i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019 skal være ett.

– Jeg har søkt, men det er ikke sånn at jeg er så sikker på å få stillingen at det er lagt flytteplaner til Vadsø. Her er det mange sterke søkere, noe jeg regnet med da utlysningen kom. Det er ikke hver dag det lyses ut slike interessante stillinger, og det er noe av bakgrunnen til at du finner mitt navn på søkerlista selv om jeg regnet med mange sterke søkere, sier Erdal til Altaposten.

– Skulle du få stillingen, er du da klar til å flytte østover?

– Skulle jeg komme videre i ansettelsesprosessen er det en del praktiske forhold jeg må tenke nøye gjennom og se hva som kreves. Dette er ei stilling hvor tilstedeværelse i Vadsø er viktig, men jeg vil tro at deler av jobben ikke nødvendigvis må skje i Vadsø. Foreløpig er vi ikke der at jeg må tenke i slike baner.

– Hvorfor søke ny jobb når du har toppstilling i Statnett?

– La det ikke være noen tvil om at jeg er fornøyd med og har en svært spennende jobb i Statnett. I tillegg jobber nå Statnett med å se på muligheter for å videreføre 420 kV-linja til Øst-Finnmark, en meget spennende oppgave som jeg gjerne vil være med på. Samtidig har jeg i mine tidligere jobber i Alta kommune sett Fylkesmannens viktige jobb på nært hold, og jeg har fått stor respekt for oppgavene til Fylkesmannen. Så dette er en toppstilling i regionen som trigget meg til å søke.

Nordlending

Berit Erdal (47) har lang fartstid fra kommunal forvaltning, først som næringskonsulent, deretter som plan- og utviklingssjef i vekstkommunen Alta. Erdal har nå i noen år hatt jobben som kommunikasjonssjef i Statnett, og har hatt et spesielt ansvarsområde for kommunikasjon knyttet til raealiseringen av 420 kV-linja som først skal bygges inn til Alta, og deretter til Skaidi. Erdal er fra Vega i Nordland, men oppfattes som en fullverdig altaværing.

Aspaker sjef

Stian Lindgård er påtroppende Fylkesmann i Finnmark og overtar jobben når Ingvild Andrerassen går av i oktober. Lindgård blir kun Fylkesmann fram til 1. januar, da overtar tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Eliisabeth Aspaker, som felles Fylkesmann for Troms og Finnmark. Lindgård er en av søkerne til jobben som assisterende Fylkesmann.

Her er søkerlisten:

(to søkere, en mann og en kvinne, har bedt om at navn ikke blir offentliggjort)